Esporte Grêmio volta com goleada sobre o The Strongest e renasce na Libertadores Gols foram marcados por Soteldo, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes

O Grêmio venceu o The Strongest por 4 a 0, nesta quarta-feira (29), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores. Os gols foram marcados por Soteldo, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes. O resultado fez o time gaúcho espantar a incerteza sobre classificação e renascer na competição continental. Leia também: Cer...