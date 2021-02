Neste sábado, 27, começa a decisão do Campeonato Tocantinense Feminino de 2021. Às 16h30, no estádio Nilton Santos, o Grêmio Tocantins/Union Life recebe o Paraíso Esporte Clube pelo primeiro jogo da decisão. O segundo jogo está marcado para o dia 6 de março, mas o local ainda será divulgado pela Federação Tocantinense de Futebol.

Na primeira fase os dois times chegaram a se enfrentar e o Paraíso levou a melhor ao derrotar o adversário por 4 a 2. Além disso, a equipe bateu o Almas por 4 a 0 e o Atlético Cerrado por 7 a 0, com isso terminou a primeira fase em primeiro lugar na tabela, com nove pontos, 15 gols marcados e apenas 2 sofridos.

Já o Grêmio Tocantins terminou em segundo, com seis pontos, uma vitória por 12 a 2 diante do Atlético Cerrado e 2 a 0 diante do Almas. A equipe é dona do melhor ataque do torneio com 16 gols e a defesa sofreu 6. A esperança do time para chegar ao título do torneio está nos pés de quatro jogadoras. O quarteto formado por Maisa, Mikaela, Jaine e Mirela é dono de 13 dos 16 gols feitos pela equipe na primeira fase. Neste sábado, apenas Mirela não entrará em campo, por conta de problemas familiares, a jogadora pediu dispensa.

A equipe que vencer o torneio ficará com a vaga no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2 de 2021.