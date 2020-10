Esporte Grêmio envia pedido de anulação do jogo com o São Paulo ao STJD No documento o clube gaúcho destaca a troca da arbitragem horas antes da partida e afirma "que a mesma interferiu decisivamente em, no mínimo, quatro lances capitais do jogo"

O Grêmio entrou com uma representação no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para pedir a anulação do empate sem gols com o São Paulo, disputado no último sábado (17), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O pedido foi encaminhado na manhã desta terça-feira (20) ao presidente do órgão, Otávio Noronha. "No documento o Grêmio destaca a troca da ar...