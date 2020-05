Esporte Grêmio encerra 4ª semana de treinos e já planeja 'situações de jogo' Desde a retomada, o clube vinha dando atenção total às atividades aeróbicas e de força, com ciclos de treinos básicos

Um dos primeiros times a voltar a treinar, entre os grandes do Brasil, o Grêmio encerrou nesta sexta-feira a quarta semana de trabalhos. E já pensa nas atividades com situações de jogo para a próxima semana, mesmo que o Campeonato Gaúcho ainda não tenha data certa para voltar. Após dar férias para seus jogadores, o time gaúcho retomou aos trabalhos no dia 7 deste...