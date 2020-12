Esporte Grêmio e Palmeiras vão decidir Copa do Brasil Equipes que, juntas, somam oito títulos do torneio eliminaram São Paulo e América-MG

A tradição pesou nas semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio, que juntos somam oito títulos do torneio mata-mata, eliminaram nesta quarta-feira (30) América-MG e São Paulo, respectivamente, e vão se enfrentar na decisão da edição 2020 do campeonato.Enquanto a equipe alviverde venceu por 2 a 0 após ter empatado o jogo de ida por 1 a 1, o time são-paulino não ...