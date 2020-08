Esporte Grêmio acerta contratação do meia Robinho, ex-jogador do Cruzeiro O negócio foi anunciado pelo clube gaúcho nesta terça-feira (11), e o contrato é válido até o final da atual temporada no Brasil

O Grêmio acertou a contratação de Robinho, meia que pertencia ao Cruzeiro, Ele estava livre no mercado da bola após conseguir rescisão na Justiça. O negócio foi anunciado pelo clube gaúcho nesta terça-feira (11), e o contrato é válido até o final da atual temporada no Brasil. Aos 32 anos, Robinho é aguardado em Porto Alegre para realizar exames médicos. O nome do jog...