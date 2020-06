Esporte GP do Brasil de F-1 nega risco de cancelamento e alerta para multa contratual Nesta semana, a revista alemã Auto Motor Und Sport publicou que o GP do Brasil poderia ficar fora do calendário, assim como o México

A organização do GP do Brasil de Fórmula 1 afirmou nesta sexta-feira ao Estadão que não considera existir risco de a prova não ser realizada neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Apesar do risco de contágio ter afetado várias etapas do calendário, os promotores da corrida disputada no autódromo de Interlagos, em São Paulo, garantem que se a categoria deci...