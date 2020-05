Esporte GP da Holanda é cancelado e retorno é marcado para 2021 Corrida seria disputada sem a presença de público em razão da pandemia do novo coronavírus

Sem poder contar com torcida em seu retorno ao calendário da Fórmula 1, a organização do GP da Holanda decidiu cancelar nesta quinta-feira a corrida marcada para este ano. A reestreia da prova, a ser realizada no Circuito de Zandvoort, ficará para a próxima temporada.A corrida seria disputada sem a presença de público em razão da pandemia do novo coronavírus. Justamente por...