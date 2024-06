Esporte GP da Áustria de F1 acontece neste fim de semana Disputada no circuito de Spielberg, a próxima corrida da temporada de 2024 da Fórmula 1 vai acontecer neste fim de semana com etapa Sprint

A Fórmula 1 está chegando muito competitiva ao palco do GP da Áustria, com Red Bull e McLaren andando em um ritmo muito semelhante e a Mercedes melhorando bastante, com a Ferrari sofrendo um pouco mais em curvas de alta, mas também muito forte em circuitos mais travados, tendo vencido em Mônaco. A competitividade é tanta que é difícil apostar em um favorito para a pist...