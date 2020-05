Esporte Governo britânico decide que Campeonato Inglês poderá voltar em junho Isolamento social e a quarentena foram impostos no país em março, o que impediu a continuação do Campeonato Inglês, paralisado na 29ª rodada

O Campeonato Inglês poderá voltar a ser disputado em junho, informou o governo britânico nesta segunda-feira (11). A definição consta em um guia com determinações sobre a gradual flexibilização do lockdown na Inglaterra. E prevê que o retorno dos jogos de futebol aconteçam sem a presença da torcida nos estádios. O isolamento social e a quarentena foram impostos no...