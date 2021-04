Esporte Governo anuncia liberação dos eventos esportivos no Tocantins Decisão saiu após reunião do Comitê de Crise nesta quarta-feira, 28, e presença de torcedores não é permitida; trabalho remoto para os servidores estaduais segue até o dia 15 de maio

Após reunião do Comitê de Crise de Combate e Prevenção à Covid-19, nesta quarta-feira, 28, o governador Mauro Carlesse (PSL) anunciou em suas redes sociais que as atividades esportivas no Tocantins serão liberadas. Desde o último dia 17 março, os eventos esportivos estavam suspensos como medida sanitária para tentar barrar o avanço da doença no Estado. Liberação deve s...