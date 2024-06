Esporte Gol na final da Champions aumenta expectativa por Bola de Ouro para Vini Jr. Na partida que sacramentou o 15º título do Real Madrid na Liga dos Campeões, no último sábado (1º), Vinicius Junior precisou de 83 minutos para concluir sua primeira finalização

