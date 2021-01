Esporte Goiás é goleado pelo Flamengo e segue a 6 pontos de sair do Z4 Na Serrinha, alviverde sofre 16ª derrota no Campeonato Brasileiro. Clube alviverde tem missão difícil nos últimos oito jogos da Série A

O Goiás está em situação cada vez mais delicada na Série A do Brasileiro. Precisava vencer em casa, no Estádio da Serrinha, na noite chuvosa desta segunda-feira (18), mas foi goleado pelo Flamengo, por 3 a 0. O resultado mantém o campeão do Brasileirão 2019 vivo e na disputa pelo título, em 4º lugar, enquanto a equipe esmeraldina não consegue se desvencilhar das últimas p...