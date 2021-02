Esporte Goiás é dominado pelo Fluminense e sofre mais uma goleada Time esmeraldino sofre três gols no 1º tempo e não tem forças para reagir. Distância para o 16º colocado pode subir para sete pontos

O Goiás foi ao Rio com intenção de aumentar suas chances de permanência na elite do futebol nacional, mas levou um balde de água fria. A equipe goiana foi goleada na noite deste domingo (31), por 3 a 0, no Estádio Nílton Santos, pelo Fluminense. A equipe volta a ter a pior defesa do Brasileirão com 57 gols sofridos com a quinta goleada sofrida na competição. O saldo n...