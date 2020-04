Esporte Globo vai suspender pagamentos dos direitos de TV aos clubes O motivo da emissora é a paralisação das competições devido à pandemia do novo coronavírus

Detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, a Rede Globo vai suspender os pagamentos dos direitos de TV aos clubes. A informação foi inicialmente publicada pelo Portal Uol e confirmada pela reportagem do Estado. O motivo da emissora é a paralisação das competições devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo um dir...