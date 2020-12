Esporte Giovanna Lacerda garante primeiro lugar geral na Copa Brasília de Triathlon Tocantinense participou de competição no último domingo, 13

Neste domingo, 13, a triatleta tocantinense, Giovanna Lacerda, 18 anos, garantiu o primeiro lugar no geral feminino na 13ª Copa Brasília do Triáthlon, válida pelo Campeonato Brasiliense. Para conquista o lugar mais alto do pódio na distância Olímpica, a jovem fez um tempo total de 02h13m53ss (Natação 24m27ss, Ciclismo 1h06m49ss e Corrida 42m47ss). Em 2020, foi a ...