Disputada na manhã deste domingo,8 , na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcef-TO) na capital, a Copa Palmas de Triathlon 2023 definiu os 12 vencedores divididos nas modalidades Triathlon e Aquatlon.

Giovanna Maria Santos Costa Lacerda e Guilherme Martinhon Quintão, os dois da Equipe Andre Vilarinho subiram na posição mais alta do pódio do triatlhon.

Na classificação geral feminina, Giovanna Lacerda, de 21 anos, cruzou a linha com 1:5:47 seguida pela veterana Paula Rovani (Paula Rovani Sports), de 42 anos, com 1:17:49. Kelly Caldeira Cavalcante de Morais, de 38 anos, (Equipe Andre Vilarinho) fechou o pódio feminino com 1:20:7.

No masculino, a promessa esportiva Guilherme Quintão, de 14 anos, fechou a prova com 1:05:27, seguido pelo master Jone Santos Costa (Equipe Gustavo Borges), de 44 anos, com o tempo de. 1:06:06. O terceiro lugar ficou com Tiago Nunes Oliveira (Andre Vilarinho) , de 22 anos, em terceiro, com tempo de 1:06:25.

No Aquatlhon, com 32 anos, Paulo Cicero Lima de Paiva (Equipe Gustavo Borges) foi o primeiro da classificação geral masculina, com o tempo de 00:59:00.

Gabriel Patrik de Morais Brito, de 28 anos (Physiotherapy Sport & Science) foi o segundo geral com 01:01:58. A terceira posição geral é de Rafael Araújo Santos, de 39 anos, com 01:07:00.

Na classificação geral feminina, Erika Maciel (Doctri), de 44 anos, é a primeira colocada com o tempo 00:56:37. Em segundo lugar geral, Julia Labre Batista Miranda (Pereira Top Team), de 33 anos, e tempo total de 01:03:50. A terceira posição ficou com Thais Marcasinio (Andre Vilarinho), de 39 anos, com o tempo de 1:10:20.

Confira o resultado abaixo

Thiathlon feminino

1° - Giovanna Maria Santos Costa Lacerda (21 anos); categoria 20-24 – tempo 01:05:47;

2º- Paula Rovani (42 anos); categoria 40-44 – tempo 01:17:49;

3° - lugar: Kelly Caldeira Cavalcante de Morais (38 anos); categoria 35-39 – tempo 01:20:07.

Thiathlon masculino

1°- Guilherme Martinhon Quintão (14 anos); não categorizado – tempo 01:05:27;

2° - Jone Santos Costa (44 anos); categoria 40-44 – tempo 01:06:06;

3°- Tiago Nunes oliveira (22 anos); categoria 20-24 - tempo 01:06:25.

Aquathlon feminino

1° - Erika Maciel (44 anos); categoria 40-44 - tempo 00:56:37;

2° - Julia Labre Batista Miranda (33 anos); categoria 30-34 – tempo 01:03:50;

3° - Thais Marcasinio (39 anos); categoria 35-39 tempo 01:10:20

Aquathlon masculino

1° - Paulo Cicero Lima de Paiva (32 anos); categoria 30-34 – tempo 00:59:00;

2° - Gabriel Patrik de Morais Brito(28 anos); categoria 25-29 – tempo 01: 01: 58;

3°- Rafael Araújo Santos (39 anos); categoria 40-44 – tempo 01:07:00.