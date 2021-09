Esporte Ginastas de Palmas disputarão torneio regional A competição será uma seletiva para o nacional que deve acontecer em Porto Alegre (RS)

Cecília Coelho, 13 anos, e Maria Vitoria Queiroz, 15 anos, serão as representantes do Tocantins no Torneio Regional de Ginástica Rítmica. A competição reunirá ainda os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A competição será no próximo fim de semana. O evento reunirá 78 ginastas que irão disputar no individual nas categorias Pré-infantil, Infant...