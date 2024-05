Esporte Ginástica rítmica do Brasil ganha primeiro ouro de 2024 em etapa da Copa do Mundo As competições aconteceram no sábado (11) e no domingo (12), em Portimão (Portugal)

O conjunto brasileiro de ginástica rítmica conquistou o primeiro ouro da temporada e mais uma prata, no sábado (11), na etapa da Copa do Mundo, em Portimão (Portugal). No domingo (12), o time nacional, Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Marianna Pinto, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges, venceu a série mista ao somar 32,550 pontos...