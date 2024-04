O atacante Giancarlo Lopes se despediu do Capital, nessa terça-feira. O atleta, que fez 12 jogos pela equipe e marcou três gols, publicou uma mensagem no Instagram se despedindo do clube e dos companheiros.

Giancarlo é um dos primeiros a deixar o rubro-negro. A diretoria informou que deve divulgar em breve uma lista dos atletas desligados. O clube deve anunciar o substituto do técnico Ricardo Lima até esta quinta-feira.

Ricardo Lima foi desligado na última semana após a eliminação da equipe na semifinal do estadual. O novo treinador deve desembarcar em Palmas, nesta quinta-feira. O profissional comandará a equipe no Brasileiro da Série D 2024.

Em relação ao elenco, o presidente do Capital, Ricardo Carreira, garantiu ao ge, após a eliminação do Capital no estadual, que uma reformulação seria feita no grupo. A intenção da diretoria é enxugar o elenco. O atacante Giancarlo Lopes foi um dos primeiros a se despedir do time.

O Brasileiro da Série D começa em 28 de abril. O time rubro-negro faz parte do “Grupo 5” ao lado de Brasiliense, Real Brasília, Anápolis, Crac, Iporá, União (MT), Mixto.