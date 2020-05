Esporte Gabriel Barbosa e Bruno Henrique apoiam decisão do Flamengo de voltar aos treinamentos O elenco do rubro-negro voltou aos treinos na última segunda (18), na mesma semana que o prefeito Marcelo Crivella estendeu o período de quarentena na cidade do Rio de Janeiro

A decisão do Flamengo de voltar aos treinamentos em campo nesta semana, contrariando as autoridades sanitárias do Estado e do município do Rio de Janeiro, recebeu o apoio dos jogadores do elenco principal. Na quinta-feira (21), todos assinaram uma nota oficial do clube que explicava o protocolo adotado pelos médicos para evitar o contágio e a disseminação do novo coronavírus. N...