Esporte Gabigol lança marca própria e quer se consolidar como ídolo nacional Jogador de 23 anos terá dezenas de produtos licenciados, como materiais escolares, roupas e o boneco "Gabigolzinho"

Após decidir permanecer no Brasil e renovar contrato com o Flamengo em janeiro, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, busca se consolidar como ídolo nacional. Para fortalecer a relação com os jovens torcedores, ele lançou sua nova marca, a "Gabigol". O jogador de 23 anos terá dezenas de produtos licenciados, como materiais escolares, roupas e o boneco "Gabigolzinho". A ...