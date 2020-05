Esporte Gávea é pichada com críticas ao presidente do Flamengo após almoço com Bolsonaro Landim e mais o presidente do Vasco, Alexandre Campello, participaram de um almoço com Bolsonaro para discutir a possível ida dos times para treinarem no estádio Nacional, em Brasília

Os muros da sede do Flamengo no bairro da Gávea, no Rio, amanheceram pichados nesta quinta-feira (21). Com as frases "somos democracia" e referências ao massagista do time, Jorginho, umas das vítimas do novo coronavírus, o protesto teve como alvo principal o encontro recente realizado em Brasília entre o presidente do clube, Rodolfo Landim, e o presidente Jair Bolsonaro. ...