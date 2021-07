Esporte Futebol tocantinense perde ex-jogador para a Covid-19 Janair Lopes deixou seu legado no esporte estadual conquistando 6 títulos

O esporte tocantinense perdeu um grande nome do futebol. O ex-jogador e ex-treinador Janair Coelho Lopes, de 49 anos, morreu nesta quinta, por complicações causadas pela Covid-19. O desportista estava há mais de 30 dias internado no Hospital Regional de Gurupi. Ele será enterrado nesta sexta-feira em sua cidade natal, Formoso do Araguaia. Carreira Formado em educação física, inicio...