A 6ª edição do Futebol Solidário superou a expectativa de arrecadação com mais de 100 toneladas de alimentos doados em troca de ingressos para os jogos com times de ex-jogadores, artistas e políticos. O evento, que tem o apoio do Grupo Jaime Câmara (GJC), ocorreu na tarde deste sábado, 12, no estádio Nilton Santos, em Palmas.

O time de Cafu (Gol) venceu a partida por 8 gols, quatro deles foram do ex-jogador que se tornou o artilheiro da partida. No mesmo time estava o organizador do evento, o senador Irajá, que fez o gol de abertura da partida. O time adversário (Azul) fez 6 gols.

O autônomo Joviano Cruz, de 51 anos, levou a família toda para assistir o ídolo Cafú que fez quatro gols na partida. "É uma satisfação muito grande poder assistir os ídolos jogarem novamente e apresentar para os filhos e netos. Todos estão gostando muito do passeio, mas com certeza, o gol maior é o da solidariedade", afirmou.

Entre os participantes estavam Edmundo Animal, Cafu, Lúcio, Felipe Maestro, Rogerinho R9, Tiririca, Popó, Alex Dias, Reinaldo, Esquerdinha, Nego do Borel, Petković, entre outros.

No final da partida, o ex-futebolista Lúcio resumiu o evento como um “espetáculo bonito para Palmas em um grande evento de solidariedade ao próximo”, disse.

Para o diretor geral do GJC no Tocantins, Paulo Ricardo Caragelasco, o evento se destaca não só em reunir personalidades, mas também pela importância em beneficiar organizações beneficentes do estado por meio do esporte, “mais do que isso, é trazer essa proximidade do ídolo com os seus fãs. Então, o futebol solidário tem uma relevância dentro do nosso calendário de eventos”, destacou Paulo Ricardo.

Doações

Todos os alimentos arrecadados serão destinados para a Apae, Família da Esperança, Meninas de Deus e Mesa Brasil.

Nas cinco primeiras edições, o Futebol Solidário arrecadou mais de 184 toneladas de alimentos não perecíveis, doados aos mais necessitados. A última edição conseguiu reunir mais de 35 mil pessoas.