Esporte Futebol brasileiro tenta salvar 156 mil empregos durante a crise do coronavírus Pesquisa mostra que o futebol brasileiro, em 2018, teve impacto de 0,72 no PIB nacional, ao movimentar R$ 52,9 bilhões

Os cuidadores de gramado Francisco Almeida, funcionário do Fortaleza, e Reinaldo Gomes, do Bahia, ficaram preocupados quando a pandemia do novo coronavírus paralisou o futebol brasileiro e forçou os clubes a diminuírem despesas. Juntos, os dois sustentam oito pessoas e compõem uma parcela numerosa do mercado de trabalho. Se a modalidade parece se resumir a jogadores, t...