Esporte Fundesporte consegue alvará provisório e o Palmas volta a jogar no Nilton Santos após quatro meses Tricolor da Capital encara o Juventude (MA) neste sábado, 12, pela segunda rodada da Série D 2021

Nesta sexta-feira, 11, horas depois do Jornal do Tocantins revelar que o estádio Nilton Santos, na Capital, não tinha liberação do Corpo de Bombeiros Militar para uso devido a pendências nas questões de segurança contra incêndio e emergência, a Fundação do Esporte e Lazer de Palmas (Fundesportes), conseguiu um alvará provisório para que o local fosse liberado para receber o...