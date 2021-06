Esporte Fundesporte confirma liberação do Nilton Santos para jogos do Palmas na Série D Tricolor da Capital encara o Juventude (MA), no próximo sábado, 12, no estádio

A Fundação do Esporte e Lazer de Palmas (Fundesportes) comunicou nesta quarta-feira, 9, que o estádio Nilton Santos, na Capital, está liberado para o jogo do próximo sábado, 12, entre Palmas e Juventude (MA), às 16 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2021. Além disso, o clube poderá usar o estádio durante o restante da competição nacional. Por conta ...