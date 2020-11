Com a realização da quarta etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei 2020, disputada nas Arenas Dubai e GYN, em Palmas, a Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV) atualizou o ranking das categorias que participam da competição estadual. A próxima etapa já tem data marcada, será nos dias 04, 05 e 06 de dezembro, mas FTFV ainda não confirmou se será disputada em duas arenas de forma simultânea, como foram as duas últimas etapas, ou se será apenas em uma. O que se sabe é que será na Capital.

Segundo informou o presidente da FTFV, Leonel Augusto, a expectativa é que a etapa seja realizada em apenas uma arena, mas isso vai depender da adesão dos atletas. O presidente também comunicou que o ranking das Série A, B e C foram atualizados, mas ainda resta a atualização das categorias Iniciante e Misto, que deverá sair em breve.

Orlando e Oliveira seguem na liderança da Série C, com 1.000 e 800 pontos respectivamente. Caic e William aparecem empatados na terceira posição com 480 pontos cada. Fabiano (5º) com 450 e Marcolino (6º) com 440 pontos fecham o grupo dos seis primeiros na Série C.

Na Série A, a liderança continua com Clay e Juninho Dubai, que estão com 620 pontos. Na segunda posição aparece a dupla Juninho DNO e Marcelinho, com 570 pontos. Rodrigo (5º) com 540 e Leivas (6º) com 490 pontos fecham o grupo dos seis primeiros da categoria.

Com 950 pontos, Sérgio é o líder da Série B. Com 820 pontos cada um, João Guilherme, Júnior e Danilo dividem a segunda colocação no ranking da categoria. Júnior LEM tem 480 pontos e é o quinto, enquanto Allan soma 440 e é o sexto.

O circuito estadual é organizado pela FTFV e por conta da pandemia o calendário ficou reduzido para 2020. Ao todo serão apenas cinco etapas, além da etapa dos campeões. Quatro delas já foram realizadas. Após realizar duas etapas no início do ano, a entidade teve que suspender as atividades por conta da pandemia de Covid-19. No final de agosto, a FTFV anunciou a volta do circuito estadual e após a realizada da quinta etapa, a competição chega com a etapa dos campeões nos dias 11 e 12 de dezembro.