Esporte FTF faz mais ajustes para tentar finalizar a primeira fase do Campeonato Tocantinense Entidade suspendeu por tempo indeterminado partida entre Gurupi e Tocantins e remarcou jogos que não foram realizados no último domingo, 4

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta segunda-feira, 5, duas circulares sobre a continuidade dos jogos do Campeonato Estadual. No primeiro documento, a FTF adia por tempo indeterminado a partida entre Tocantins e Gurupi, válida pela sétima e última rodada da primeira fase do torneio. Os dois times já não têm chances de avançar para próxima fase. ...