Esporte FTF divulga datas das semifinais e finais do Campeonato Tocantinense Grande decisão está prevista para o dia 30 de dezembro

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta quarta-feira,8, a tabela atualizada da reta final do Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão - Taça Lucas Meira. As semifinais vão acontecer nos dias 21 e 24 de dezembro, enquanto que as finais serão realizadas nos dias 27 e 30. A disputa foi paralisada faltando dois jogos da sexta rodada da primei...