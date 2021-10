Esporte FTF confirma Estadual Feminino para dezembro e inscrições estão abertas Poderão participar jogadoras que nasceram até o ano de 2006

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Estadual de Futebol Feminino. Todas as equipes deverão indicar uma praça esportiva onde mandará os seus jogos. A competição será regionalizada e a fórmula de disputa dependerá do número de participantes. O Paraíso venceu a competição este ano, de forma invicta. A equipe da região centro-oeste do Tocantins disputou a final c...