Esporte FTF confirma Estadual Amador para o próximo mês; equipes já podem confirmar adesão Competição está prevista para iniciar no dia 26 de março

Está aberto o prazo para que as equipes confirmem participação no Campeonato Estadual Amador 2022. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF), informou que o início da competição está previsto para o dia 26 de março. Os times que desejam participar, deverão preencher e enviar a carta de adesão para o email ftf@ftf.org.br, até às 17 horas do dia 10 de março....