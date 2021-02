Em um confronto de suma importância na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 no início da noite desta quinta-feira (4), no Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense chegou a abrir o placar aos 26 minutos de jogo, com um gol de Ricardo Oliveira, mas sofreu a virada ainda na etapa inicial e viu Wellington Paulista ampliar o placar para o clube tricolor no fim do segundo tempo.

O camisa 9 poderia ter dado contornos de goleada ao resultado, mas perdeu duas vezes um mesmo pênalti marcado nos acréscimos. Na primeira cobrança, Wilson se adiantou e, já amarelado, acabou expulso. Em nova batida, o meia Sarrafiore, improvisado no gol, defendeu.

Além de prejudicar ainda mais as probabilidades de permanência do clube paranaense na Série A, que pode cair já na próxima rodada, o resultado também complica bastante a situação do Botafogo, que agora possui condições matemáticas mínimas deixar o Z-4.

O Coritiba segue lutando contra o seu sexto rebaixamento, ocupando a 19ª posição, com apenas 27 pontos. Já o Fortaleza dá um passo importante para fugir da degola, subindo três posições e ocupando agora a 14ª colocação, com 38 pontos.

O próximo adversário do time tricolor no Brasileirão será o Vasco, na próxima quarta-feira (10), também no Castelão. Por sua vez, o Coritiba pegará o Santos na Vila Belmiro, no sábado da semana que vem (13).

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias (Tinga), Paulão, Quintero (Wanderson), Bruno Melo; Felipe, Juninho, Luiz Henrique (Mariano Vázquez), Osvaldo (Igor Torres) e David (Carlinhos); Wellington Paulista. T.: Léo Porto

CORITIBA

Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Rhodolfo e Mattheus Oliveira; Nathan Silva (Sarrafiore), Yan Sasse (Luiz Henrique), Matheus Galdezani (Matheus Bueno) e Rafinha; Cerutti (Nathan Ribeiro) e Ricardo Oliveira. T.: Gustavo Morínigo

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Arbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos do RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Osman, Rafinha, Sarrafiore, Rhodolfo e Wilson (CFC); Felipe e Paulão (FOR)

Cartões vermelhos: Rhodolfo e Wilson (CFC)

Gols: Ricardo Oliveira (CFC), aos 26min, Nathan Silva (contra, FOR), aos 42min, e David (FOR), aos 43min do 1ºT; Wellington Paulista (FOR), aos 38min do 2ºT