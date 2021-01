Esporte Fortaleza demite Marcelo Chamusca após nova derrota no Brasileiro Terceira passagem do treinador pelo clube nordestino teve apenas uma vitória em nove jogos

O Fortaleza anunciou, na manhã desta quinta-feira (7), a demissão do técnico Marcelo Chamusca do comando da equipe. Na quarta (6), o clube perdeu para o Sport, por 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e se aproximou da zona de rebaixamento da competição, agora na 15ª posição, com apenas 31 pontos. Em sua terceira passagem pelo Fortaleza, o treinador...