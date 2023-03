Após duas eliminações nos campeonatos nacionais em que participou, o Tocantinópolis (TEC) deve manter o foco no Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional da 1ª Divisão. O Verdão do Norte é o líder do estadual com 13 pontos, e ao que tudo indica, já está classificado para a 2ª fase.

Na Copa Verde, primeira competição nacional que participou neste ano, a equipe comandada pelo técnico Jairo Nascimento venceu o primeiro jogo nos pênaltis contra o Operário (MS) por 5 a 4. Classificado para as oitavas de final, a equipe tocantinense perdeu de 4 a 2 para o Brasiliense, no estádio Boca de Jacaré, em Taguatinga (DF).

Neste ano, diferente da campanha que fez em 2022 na Copa do Brasil, o Tocantinópolis foi desclassificado no primeiro jogo pelo campeonato. O time empatou com o América-MG, e para que pudesse continuar na competição, deveria ter ganhado da equipe adversária. No ano passado, o TEC chegou nas quartas de final e perdeu para o Paysandu por 2 a 0.

Ainda na corrida pelo Tocantinense às ordens de Jairo, o Verdão do Norte é o líder do estadual com 13 pontos. A equipe ganhou quatro jogos e empatou contra o União na quinta rodada. Agora o foco é dar continuidade no desempenho e garantir um bom resultado nas semifinais, visto que o TEC já está virtualmente classificado para a 2ª fase da competição.



A próxima partida será no domingo, 5, no Ribeirão, às 16h, contra o Bela Vista, pela sexta rodada.