Esporte Força Aérea Brasileira visita local da queda de avião com integrantes do Palmas para investigação Polícia Federal, Polícia Civil, Bombeiros estiveram no local entre esse domingo, dia do acidente, e esta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 25, os investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI) estiveram no local da queda do avião que transportava integrantes do Palmas Futebol e Regatas. O avião caiu neste domingo, 24, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, e deixou seis pessoas mortas, cinco do clube e o piloto do bimotor. O avião ...