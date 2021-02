Esporte Fluminense vence o Bahia e pressiona São Paulo por ida direta à Libertadores Vitória fez o time carioca se colocar de vez na disputa por uma vaga para a fase de grupos da Libertadores

Em mais uma boa atuação, o Fluminense venceu o Bahia por 1 a 0 nesta quarta-feira (3), na Fonte Nova, com gol de Luiz Henrique, anotado ainda no primeiro tempo. A vitória fez o time carioca quebrar dois tabus no Campeonato Brasileiro e se colocar de vez na disputa por uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. Com a vitória, a terceira seguida no Brasilei...