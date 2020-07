Esporte Fluminense vence Flamengo nos pênaltis, fatura a Taça Rio e decidirá Carioca com rival Agora, então, a definição do campeão estadual se dará em mais dois jogos contra o Flamengo, pois o time rubro-negro faturou a Taça Guanabara

O Fluminense conseguiu adiar a definição do campeão carioca de 2020. Nesta quarta-feira, em uma atuação marcada pela garra e aplicação tática, derrotou o Flamengo na disputa de pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1, no Maracanã, para vencer a Taça Rio. Agora, então, a definição do campeão estadual se dará em mais dois jogos contra o Flam...