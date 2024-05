Esporte Fluminense-PI e Tocantinópolis se enfrentam pela Série D; veja prováveis escalações Partida vale pela terceira rodada do Brasileirão Série D de 2024

Fluminense-PI e Tocantinópolis se enfrentam às 16h deste domingo, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2024. O Fluminense-PI vem de um empate na última rodada com o Águia de Marabá, por 1 a 1, no estádio Zinho de Oliveira, na cidade de Marabá. Com apenas um ponto conquistado, o Vaqueiro Belchior busca ...