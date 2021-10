Esporte Flamengo vence Fortaleza fora e mantém distância do Atlético-MG O resultado que deixou a equipe rubro-negra, vice-líder, de volta a 11 pontos do Atlético-MG, que venceu o Ceará também neste sábado, agora com 42

O Flamengo marcou três vezes em um intervalo de oito minutos e bateu o Fortaleza por 3 a 0 neste sábado (9), no Castelão, com um gol de Pedro e outros dois de Michael, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado que deixou a equipe rubro-negra, vice-líder, de volta a 11 pontos do Atlético-MG, que venceu o Ceará também neste sábado, agora ...