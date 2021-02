Esporte Flamengo vence clássico, deixa Vasco sob risco e encosta no Inter Por causa do empate do líder do Brasileiro com o Athletico-PR, diferença do Flamengo para o topo passa a ser de 2 pontos

O Flamengo impôs sua superioridade técnica ao vencer o Vasco nesta quinta-feira (4), no Maracanã, por 2 a 0, com gols de Gabigol, de pênalti, e Bruno Henrique, em clássico válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Flamengo encurtou a distância para a liderança, agora a dois pontos do Internacional, que ficou no 0 a 0 com o Athletico-PR também...