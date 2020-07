Esporte Flamengo vence Boavista e termina 1ª fase da Taça Rio com 100% de aproveitamento O time comandado por Jorge Jesus atingiu os 15 pontos, sete a mais do que o Botafogo, que acabou ficando na segunda posição

O Flamengo continua com 100% de aproveitamento na Taça Rio. O clube, que já havia confirmado a primeira posição do Grupo A no segundo turno do Campeonato Carioca, terminou a quinta rodada com vitória por 2 a 0 sobre o Boavista na noite desta quarta-feira, no estádio do Maracanã. O time comandado por Jorge Jesus atingiu os 15 pontos, sete a mais do que o Botafogo,...