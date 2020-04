O Flamengo se prepara para transmitir a rotina de treinos de seus atletas, que cumprem isolamento social em suas respectivas residências em razão do novo coronavírus. A ideia foi desenvolvida com foco nos patrocinadores do clube carioca. Devido ao bom nível de audiência que a equipe tem atingido através de suas redes sociais, foi-se decidido utilizar estes canais como meio de exposição para as marcas que patrocinam o clube da Gávea.

De acordo com o jornal O Globo, serão transmitidas as atividades praticadas pelos atletas, sob os comandos do preparador físico Mario Monteiro. A princípio, três jogadores serão os pioneiros da nova experiência do Flamengo, são eles: Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Willian Arão. Com a exibição, além de criar uma vitrine para os expositores da equipe, o clube busca ampliar interação com seus torcedores.

Desde a suspensão do futebol brasileiro, ocorrida em na primeira quinzena de março, o Flamengo tem aumentado suas atividades no Youtube e na “Fla TV”. Além da futura transmissão dos treinamentos, já ocorrem em suas redes sociais outras produções de conteúdo original, como por exemplo, o “Papo Virtual”, onde um jogador ou membro da comissão técnica conversa sobre sua carreira e sua vida em quarentena.

O Flamengo espera que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) conceda a autorização para que as equipes cariocas voltem a treinar, após o cumprimento do protocolo criado pela comissão de médicos dos clubes do Rio. A equipe da Gávea concedeu férias coletivas aos seus jogadores e funcionários, até o próximo dia 20 de abril e a orientação é que o clube prolongue esta data final em mais dez dias. Contudo, o Flamengo manteve a reapresentação de seu elenco para a próxima terça-feira, 21 de abril.