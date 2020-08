Esporte Flamengo vai entrar em campo mesmo com casos de Covid-19 no Atlético-GO No Twitter, o clube do Rio ignorou as infecções e publicou uma imagem "convocando" os torcedores para assistirem ao confronto, que acontece às 20h30, no estádio Olímpico, em Goiânia

