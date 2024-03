Esporte Flamengo treina com time completo e não deve ter desfalques na semifinal Flamengo treina com time completo e não deve ter desfalques na semifinal

O Flamengo finalizou nesta sexta-feira (15) a preparação para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Com o time completo na atividade, o técnico Tite não deve ter desfalques. O Fla fez a primeira atividade com o time completo na quinta (14). Alguns jogadores estavam em transição física nos treinos anteriores. O volante Erick Pulgar e o lateral Ayrton Luca...