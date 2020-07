Esporte Flamengo se reúne com Carlos Carvalhal e inicia nova etapa para achar substituto de Jesus Após a conversa com Domènec Torrent, que aconteceu no último sábado (25), na Espanha, a cúpula rubro-negra tem agendado um encontro com o português Carlos Carvalhal, que desponta como um dos favoritos ao cargo

O Flamengo inicia uma semana que se desenha como decisiva no planejamento para a busca do novo técnico. Marcos Braz, vice-presidente de Futebol, e Bruno Spindel, diretor-executivo, devem se reunir com Carlos Carvalhal e começar uma nova etapa no processo para achar um substituto a Jorge Jesus. Os dirigentes aproveitam a ida à Europa também para analisar o mercado e, t...