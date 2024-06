Esporte Flamengo massacra Vasco de virada e assume a liderança do Brasileiro Flamengo reagiu após susto no início, atropelou o Vasco de virada por 6 a 1 neste domingo (2), no Maracanã, e assumiu a liderança na sétima rodada do Brasileiro

O Flamengo reagiu após susto no início, atropelou o Vasco de virada por 6 a 1 neste domingo (2), no Maracanã, e assumiu a liderança na sétima rodada do Brasileiro. Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol marcaram na goleada, enquanto Vegetti fez o do time cruzmaltino. Autor do gol primeiro gol rubro-negro, o camisa 11 infernizou a defesa vascaína e...