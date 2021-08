Esporte Flamengo empata em 1 a 1 com o Ceará e dorme no G4 do Brasileiro No próximo sábado (28), o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão e encara o Santos na Vila Belmiro

O Flamengo conquistou na tarde deste domingo (22) um ponto valioso como visitante. Contra o Ceará, no Castelão, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho arrancou empate em 1 a 1, gols de Vina e Vitinho, e dormirá no G-4 do Campeonato Brasileiro. Com os mesmos 28 pontos do Bragantino, o rubro-negro torce para que os paulistas sejam derrotados pelo América-MG, nesta ...