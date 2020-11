Esporte Flamengo demite técnico Domènec Torrent após goleadas Espanhol de 58 anos não resistiu a duas duras derrotas no Campeonato Brasileiro

O espanhol Domènec Torrent, 58, não é mais o técnico do Flamengo. O clube carioca divulgou a informação sobre a demissão em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (9), um dia após o time ter sido goleado por 4 a 0 pelo Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o...